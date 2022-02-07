Игорь Руденя провёл совещание по ситуации в Тверской области

Игорь Руденя провёл совещание в областном правительстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

7 февраля на совещании в областном правительстве во главе с губернатором Игорем Руденей одним из основных вопросов стали антиковидные меры в регионе.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что большинство заболевших в Верхневолжье лечится амбулаторно, то есть дома.

С понедельника, 7 февраля, в регионе началось дистанционное оформление больничных листов для пациентов с признаками ОРВИ.

Продолжается массовая вакцинация. По информации оперштаба региона, в настоящее время в прививку сделали 654 396 человек. Причем свыше 243 тысяч вакцинированных – представители старшего поколения.

Регион поддерживает высокий уровень тестирования на коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии проведено более 1,6 млн исследований, за прошедшие сутки – 5 849.

По данным на 7 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1647 человек. На карантине - 22900 заразившихся. Госпитализировано за минувшие сутки 63 человек. Подробнее о свежих данных по коронавирусу в регионе читайте здесь.