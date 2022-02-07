В Тверской области начали выдавать больничные дистанционно

Дистанционно врач может оформить больничный на семь дней и назначить лечение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

7 февраля в Тверской области начала работать система дистанционного оформления больничных после аудиоконсультации с врачом. Первые заявки на такие консультации уже поступили.

Почувствовав признаки ОРВИ, трезво оценили своё состояние. Если неотложная помощь вам не требуется, оформить больничный дистанционно можно следующим образом:

- Оформите заявку на аудиоконсультацию с врачом. Сделать это можно на сайте Минздрава Тверской области или по телефону 122.

- Когда вам позвонит врач, опишите симптомы заболевания. Врач откроет больничный лист на семь дней и назначит лечение. При необходимости (исходя из жалоб пациента и его самочувствия) медик может направить вас на очный приём специалиста.

На седьмой день врач должен провести повторную аудиоконсультацию и принять одно из решений: закрыть больничный лист, продлить его или направить пациента на очный осмотр специалистом.

Не могут открыть больничный дистанционно беременные женщины, лица старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребёнком, здесь также предписан только очный осмотр.

ВАЖНО!

Если ваше состояние ухудшается, незамедлительно обращайтесь в ЦАП или вызывайте врача на дом.