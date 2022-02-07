В Тверской области 7 февраля коронавирусом заразились 1647 человек

Число заболевших ковидом в Тверской области продолжает расти. Фото: ПТО

По данным на 7 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1647 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 117881 заболевшим.

Всего с начала пандемии 92514 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 65 человек. 2467 человека скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умерли 2 человека. На карантине 22900 человек, плюс 1580 за сутки. Госпитализировано за минувшие сутки 63 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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