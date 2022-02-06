Громадная сосулька на улице Благоева в Твери стала вдвое больше

Сосулька-колосс на Благоева, 6. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

"КП"-Тверь" уже писала об огромной сосульке, выросшей на балконах и козырьке крыши дома №6 по улице Благоева в Твери. Впервые сосульки попали в объектив фотоаппарата 4 февраля. Спустя два дня ледяные глыбищи сфотографировали ещё раз. Сосульки, без преувеличения, выросли до пугающих размеров.

Было и стало - с разницей в два дня. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Отметим, нынешней зимой жители города регулярно жалуются на сосульки, которые коммунальщики своевременно не сбивают с крыш. Поэтому напоминаем всем о необходимости соблюдать осторожность - не ходите близко к домам, это очень рискованно! Также напоминаем о том, что на неудовлетворительную работу управляющих организаций можно жаловаться в Госжилинспекцию и в отделы благоустройства администраций районов: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).