С крыши дома №6 по улице Благоева в Твери свисают огромные сосульки

Огромные сосульки свисают с крыши дома на Благоева, 6
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Днем, 4 февраля, в Твери жители сфотографировали огромные сосульки, свисающие с крыши дома №6 по улице Благоева в Заволжье.
Глыбы льда настолько большие, что под их тяжестью прогнулись козырьки балконов верхних этажей.
Своевременно чистить от наледи и смертельно опасных сосулек крыши домов во всех районах Твери коммунальщики и УК не успевают.
Под тяжестью льда прогнулись козырьки балконов
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Так что будьте внимательны, не ходите вдоль стен домов, обращайте внимание на ограждения и сигнальные ленты.
Напоминаем также, что о фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий в Твери также можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).