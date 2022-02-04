С крыши дома №6 по улице Благоева в Твери свисают огромные сосульки

Огромные сосульки свисают с крыши дома на Благоева, 6 Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Днем, 4 февраля, в Твери жители сфотографировали огромные сосульки, свисающие с крыши дома №6 по улице Благоева в Заволжье.

Глыбы льда настолько большие, что под их тяжестью прогнулись козырьки балконов верхних этажей.

Своевременно чистить от наледи и смертельно опасных сосулек крыши домов во всех районах Твери коммунальщики и УК не успевают.

Под тяжестью льда прогнулись козырьки балконов Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Так что будьте внимательны, не ходите вдоль стен домов, обращайте внимание на ограждения и сигнальные ленты.

Напоминаем также, что о фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий в Твери также можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).