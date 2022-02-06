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Общество6 февраля 2022 11:32

В Твери жители дома на проспекте Победы жалуются на огромные сосульки и грязь в подъездах

Жильцы сообщают, что их просьбы управляющая компания игнорирует
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Жители дома №40 по проспекту Победы пожаловались в интернете на огромные сосульки, свисающие с крыши дома, лёд на проводах и грязь в подъездах.

Жалоба опубликована в тверском паблике "Чрезвычайное происшествие (ЧП) Тверь и область". В подкрепление слов приложены фотографии сосулек и неухоженных подъездов. Жильцы сообщают, что не могут найти общий язык с управляющей компанией.

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

"Неоднократные обращения к ним по поводу ликвидации гигантских сосулек на крыше нашего дома, которые, того гляди, упадут на головы людей и детей, и которые уже обрывают провода, абсолютно Управляющей компанией игнорируются. Ответ у них один- мы не успеваем!" - говорится в сообщении.

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Напомним, в Твери ещё в начале февраля было выписано свыше 500 уведомлений управляющим организациям о ненадлежащем содержании придомовых территорий и крыш жилых домов. Жильцам рекомендуют жаловаться в Госжилинспекцию.

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева