В Твери жители дома на проспекте Победы жалуются на огромные сосульки и грязь в подъездах

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Жители дома №40 по проспекту Победы пожаловались в интернете на огромные сосульки, свисающие с крыши дома, лёд на проводах и грязь в подъездах.

Жалоба опубликована в тверском паблике "Чрезвычайное происшествие (ЧП) Тверь и область". В подкрепление слов приложены фотографии сосулек и неухоженных подъездов. Жильцы сообщают, что не могут найти общий язык с управляющей компанией.

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

"Неоднократные обращения к ним по поводу ликвидации гигантских сосулек на крыше нашего дома, которые, того гляди, упадут на головы людей и детей, и которые уже обрывают провода, абсолютно Управляющей компанией игнорируются. Ответ у них один- мы не успеваем!" - говорится в сообщении.

Жители дома на проспекте Победы жалуются на сосульки и грязь в подъездах. Фото: vk.com/chptver/Мария Яковлева

Напомним, в Твери ещё в начале февраля было выписано свыше 500 уведомлений управляющим организациям о ненадлежащем содержании придомовых территорий и крыш жилых домов. Жильцам рекомендуют жаловаться в Госжилинспекцию.