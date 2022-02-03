Житель Тверской области в свободное время возит медиков по вызовам на своей машине

Медиков сегодня на всех не хватает и помощь они принимают с благодарностью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Помощь медикам, которых сегодня на всех просто не хватает, очень важна. И в Тверской области находятся добровольцы. Благодарность такому человеку опубликовали в группе "Подслушано в Удомле".

"Сегодня в ЦМСЧ 141 фельдшерам по обслуживанию вызовов на дому, помогал молодой человек Михаил, доброволец, который совершенно безвозмездно, в свободное от своей работы время, на личном авто, возил по вызовам!!!"- пишет анонимный автор. - "Т.к. нагрузка на ЦМСЧ сейчас просто неописуемая, то вот такая помощь была очень важна, но главное-это воодушевление от того, что такие люди есть!!! Спасибо!!!"

Пост набрал много лайков и комментариев, большинство - со словами поддержки и благодарности к Михаилу.

Напомним, в регионе, как и в большинстве субъектов страны, регистрируется шквальный рост заболеваемости коронавирусом. Из-за рекордной заразности новых штаммов, на медиков легла колоссальная нагрузка. За последние сутки было зарегистрировано 1203 новых случая ковида (данные на 3 февраля). Дежурные ЦАПы начали круглосуточный приём пациентов.