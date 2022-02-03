Коронавирус в Твери, последние новости на 3 февраля 2022: приставы не принимают граждан из-за ковида и донорская акция

В регионе сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 110566 случаев заражения (+ 1065 за сутки).

Выздоровели 92 240 пациентов (+54 за сутки).

На карантине - 15 869 заболевших, (+1010 за сутки). Госпитализировано за минувшие сутки 119.

Умерли 2457 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 647 694 человека, за сутки – 2076 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 39 130 случаев заражения коронавирусом (+402 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8647 (+101),

Ржев - 6123 (+38),

Калининский район - 5106 (+54),

Вышневолоцкий городской округ - 4188 (+17),

Торжок - 3804 (+46),

Кимры - 3178 (+27).

Графика: Яндекс

С 1 февраля 2022 года в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой временно ограничено посещение гражданами структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области и приостановлен личный прием.

В подразделениях судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Подать обращение можно в письменной форме через Интернет-приемную.

Также справочную информацию можно получить у специалистов группы телефонного обслуживания по номеру: (4822)-77-90-69.

В Твери стартовала донорская акция «Андрей». Своё название акция, состоявшаяся в первые в 2018 году в Казани, получила по имени мужа жительницы столицы Татарстана Аллы Протас. Андрей Протас был паллиативным пациентом и изначально супруга собирала кровь для него.

В последующие годы донорская акция вышла за пределы Татарстана. В 2022-м к ней присоединились Ярославль и Тверь.

Как сообщает региональный Минздрав, Всех желающих принять участие в акции «Андрей» - «Пусть будет завтра» ждут 3 февраля с 8:30 до 11:30 по адресу ул. Тамары Ильиной , 20. При себе необходимо иметь паспорт. Все подробности о том, как подготовиться к процедуре донации и что нужно знать, можно прочитать на сайтах Тверского областного отделения «Российский Красный Крест» и областной станции переливания крови в разделе «Донорам».