В Твери дежурные ЦАПы начали круглосуточный приём пациентов

В ЦАП следует обращаться с симптомами ОРВИ и коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Твери организован круглосуточный приём пациентов дежурными Центрами амбулаторной помощи - ЦАПами. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В вечернее и ночное время (с 20:00 до 8:00) ЦАПы будут принимать пациентов по следующему графику:

– в понедельник (с вечера и следующей ночью) будет открыт ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Также все ЦАПы продолжают работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00. Записаться на приём можно по номеру 122.

По данным оперативного штаба за последние сутки за помощью во взрослые ЦАПы обратились более 4,2 тысячи человек, а в детские – более 740 человек. В связи с крайней перегруженностью медучреждений, помощь врачам оказывают аспиранты и студенты старших курсов Тверского медуниверситета, а также волонтёры.