Центрально-Лесной заповедник Тверской области временно закрыт для посещения

Центрально-Лесной заповедник - настоящая жемчужина тверского края. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центрально-Лесной биосферный заповедник Тверской области приостановил посещения на неопределённый срок. Поводом к этому стала эпидемическая обстановка - коронавирус в регионе распространяется стремительно.

Напомним, в 31 декабря заповеднику исполнилось 90 лет. Праздновать свой юбилей он только начал, мероприятий было запланировано много. Остаётся надеяться, что эпидемическая обстановка нормализуется и заповедник вновь распахнёт двери. Пока же сотрудники заповедника продолжат вести работу по экопросвещению онлайн. За новостями заповедника можно следить на его страничке в соцсети, работает сайт.