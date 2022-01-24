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Общество24 января 2022 15:15

Центрально-Лесной заповедник Тверской области временно закрыт для посещения

Но продолжает вести экопросвещение онлайн
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Центрально-Лесной заповедник - настоящая жемчужина тверского края.

Центрально-Лесной заповедник - настоящая жемчужина тверского края.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Центрально-Лесной биосферный заповедник Тверской области приостановил посещения на неопределённый срок. Поводом к этому стала эпидемическая обстановка - коронавирус в регионе распространяется стремительно.

Напомним, в 31 декабря заповеднику исполнилось 90 лет. Праздновать свой юбилей он только начал, мероприятий было запланировано много. Остаётся надеяться, что эпидемическая обстановка нормализуется и заповедник вновь распахнёт двери. Пока же сотрудники заповедника продолжат вести работу по экопросвещению онлайн. За новостями заповедника можно следить на его страничке в соцсети, работает сайт.

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