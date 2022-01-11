Выставка "Её величество Шишка" откроется в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области

Экспозиция расскажет о многообразии хвойных растений. Фото: Екатерина САВЕНКО

В День заповедников и национальных парков, который отмечается в России 11 января, Центрально-лесной биосферный заповедник Тверской области рассказал о своих планах на год. 31 декабря заповеднику исполнилось 90 лет и программа этого года будет очень насыщенной.

- У каждой особо охраняемой природной территории за личный исторический период с момента создания накопился огромный опыт природоохранной деятельности, багаж научной информации, опыт по воспитанию экологического сознания у населения, туристическая инфраструктура, - рассказывают в заповеднике. - Сложились свои заповедные традиции, взаимоотношения с институтами, вузами, музеями, школами, различными организациями, и просто с местными жителями, гостями и посетителями.

В Визит-Центре Центрально-Лесного заповедника планируется представить временную экспозицию «Её величество Шишка!», которая познакомит посетителей с многообразием хвойных растений. Весной состоится открытие экологической тропы «Лесная Азбука», а чуть позже заповедник пригласит тверских художников на пленэр. Запланированы также фототур по болоту «Старосельский мох» и традиционный День открытых дверей на центральной усадьбе заповедника (он обычно проходит летом).

В конце лета в заповедной зоне пройдёт международная научно-практическая конференция «Научные исследования и экологический мониторинг на особо охраняемых природных территориях России и сопредельных стран».

Сотрудники заповедника приготовили мероприятия для школьников и любителей природы постарше.