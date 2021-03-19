В Центрально-лесном заповеднике Тверской области спасаются от цивилизации 46 лосей, 8 кабанов и больше двух тысяч белок

Согласно результатам звериной переписи, шустрые белки - самые многочисленные жители Центрально-лесного заповедника. Фото: Алексей ФОКИН

Ежегодно в Центрально-лесном биосферном заповеднике Тверской области считают зверей. Перепись звериного населения заповедника и его охранной зоны необходима для мониторинга состояния популяций животных. Эти наблюдения дают более глубокое понимание происходящих в природе процессов, позволяют корректировать политику в отношении малочисленных видов.

Как считали

Учёт большинства пушистых обитателей заповедника ведётся по снегу. Учёные находят и считают их следы. В этом году для учёта были выбраны два дня: 4 и 5 февраля.

Перепись зверей - дело не быстрое. В первый день работники заповедника производят так называемую затирку следов животных. Затирка - это засыпание снегом (или затаптывание) следов животных или разрушение натоптанной ими тропы. Она даёт возможность выяснить число и направление переходов зверей при повторных обходах площадок учётчиком. В этот же день учётчики записывают следы крупных видов животных. На следующий день сотрудники заповедника подсчитывают следы всех встреченных видов после затирки.

Только представьте масштабы этой работы! Площадь непосредственно заповедника составляет 24 415 гектаров (или чуть более 244 квадратных километров). Вокруг заповедника также выделена охранная зона. Её площадь 32 962 гектара (около 330 квадратных километров). Конечно, прочесать каждый метр такого пространства невозможно, да и не нужно: животные пользуются привычными и удобными тропами. Тем не менее попотеть пришлось.

Заповедник и охранная зона, всего - около 705 квадратных километров. Графика: www.clgz.ru

- Протяжённость учётных маршрутов составила 191,7 километра, - рассказывают в Центрально-лесном заповеднике. - В том числе в самом заповеднике - 69,3 километра, а в охранной зоне - 122,4 километра.

Лесное население

Используя данные о плотности обитателей заповедника, полученные его сотрудниками, «КП»-Тверь» подсчитала, сколько же всего зверей живёт в этих прекрасных лесах. Цифры, конечно, будем округлять, так что расчёты наши приблизительные.

С большим перевесом лидируют белки: по данным учёта, их плотность 93,56 зверька на 1000 гектаров. Это только на территории самого заповедника. Плотность беличьего населения охранной зоны - 27,77 на 1000 гектаров. Значит, на территории заповедника живёт около 2 284 белок! А в охранной зоне - 915 симпатичных грызунов.

Другая живность отстаёт с большим отрывом. Около 314 зайцев-беляков обитает в заповеднике и 356 косых - в охранной зоне.

Лосей в заповеднике 46, в охранной зоне - 187.

Куниц - 19 в заповеднике и 13 в охранной зоне.

Кабанов в заповеднике 8, а на территории охранной зоны 23. Их численность в регионе значительно сократилась из-за африканской чумы свиней.

Горностаев - 7 в заповедном лесу и всего один или два зафиксированы на территории охранной зоны.

Лисиц в заповеднике, судя по плотности, удалось обнаружить всего двух, а на территории охранной зоны - семерых.

Следов волков в границах заповедника не оказалось, а по охранной зоне где-то всё-таки бегает пара серых и зубастых.

Другие звери

- Впервые за много десятилетий при проведении зимнего учёта были встречены следы косуль, причём в день затирки следы трёх особей в восточной части охранной зоны, вблизи урочища Черемушница, а в день учёта - следы двух особей в северо-западной части охранной зоны в районе заброшенной деревни Стулово, - радостно сообщают работники Центрально-лесного заповедника.

Учёные отмечают, что обычно косули в районе заповедника держатся только в бесснежный период года, а с установлением постоянного снежного покрова перекочёвывают в соседнюю Псковскую область. На сей раз эти изящные животные решили побродить и по нашему заповедному лесу.

Следы двух рысей, обнаруженные во время учёта. Фото: Центрально-лесной государственный биосферный заповедник, vk.com/clgzap

Следы двух рысей нашлись в районе болота Катин мох - самого большого болота на территории заповедника. Зафиксировали учётчики также переход выдры из ручья Высоченка в Столоватский ручей через лесной массив. Выдра прошла по лесу целых 4 километра.

На этом переписи живности в заповеднике не закончатся. В ближайших апрельских планах - посчитать тетеревов и глухарей на их токовищах.

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