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Общество12 ноября 2021 15:11

Между Москвой и городом Бологое Тверской области области начнут курсировать электропоезда «Ласточка»

Новое сообщение запустят в декабре
Алексей АНДРЕЕВ
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РЖД запускает межрегиональные электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Бологое.

РЖД запускает межрегиональные электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Бологое.

Фото: Александр ЖМУЛИН

С 12 декабря РЖД запускает новые межрегиональные электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Бологое Тверской области. Они будут курсировать ежедневно.

- Вопрос запуска «Ласточек» по данному маршруту прорабатывался региональным Минтрансом по поручению губернатора Игоря Рудени, - сообщила пресс-служба областного правитлеьства.

Из Бологого поезд будет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47.

В обратном направлении состав будет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10.

В пути предусмотрены остановки на станциях Крюково, Клин, Тверь, Лихославль, Спирово и Вышний Волочек.

Жители населенных пунктов, расположенных по маршруту следования электропоезда, теперь смогут с комфортом добираться до других городов, включая, в том числе, и Северную столицу. «Ласточка» по маршруту следования Бологое - Санкт-Петербург была запущена ранее.

Напомним, в этом году также была оперативно построена и открыта железнодорожная станция «Ржевский мемориал», запущены поезда «Ласточка» из Москвы. Они делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, в Тверской области – Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский. В первом пробном заезде еще в марте поучаствовал корреспондент "КП"-Тверь".