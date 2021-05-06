Остановка «Ржевский мемориал»: В Тверской области за три с лишним месяца построили новую железнодорожную станцию

На станцию 6 мая прибыла первая "Ласточка" из Москвы с пассажирами. Фото: Александр ЖМУЛИН

До 6 мая я побывал на ещё не до конца готовой станции «Ржевский мемориал» 29 апреля. Тогда там рабочие доделывали остановки на перроне, монтировали элементы освещения (в том числе в плитку под ногами), устанавливали скамейки, вели работу над внутренним интерьером станционного павильона. Зато уже стоял на постаменте экспонат - знаменитый в прошлом паровоз «Эшка». Задача была ясна - успеть все сделать до 6 мая. Она выполнена. Сегодня новая станция в двух с небольшим километрах от Ржевского мемориала торжественно открыта.

Примерно в 11:50 (точно не зафиксировал) на перрон новой станции прибыл первый скоростной электропоезд «Ласточка» (пока на тяге тепловоза - эта железнодорожная ветка еще не электрифицирована) с пассажирами из Москвы.

Станцию построили из модульных конструкций и композитных материалов всего за три с лишним месяца. Фото: ПТО

Объективности ради оговорюсь, что ещё 26 марта сюда - тогда и перрона то не было в помине - был совершен первый пробный заезд «Ласточки». Ехавшие на ней журналисты прыгали на песок. Репортаж с видео об этом читайте и смотрите здесь.

6 мая среди пассажиров экспресс-поезда самыми почетными были ветераны Великой Отечественной войны.

Их под бравурные звуки военного духового оркестра встретили на перроне губернатор Игорь Руденя, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и еще несколько десятков работников железнодорожной компании вперемежку с местными жителями.

Ветеранов на перроне встретили губернатор Игорь Руденя (среди двух ветеранов), Олег Белозёров(второй справа) и десятки работников РЖД и местных жителей. Фото: ПТО

Когда ведомая тепловозом «Ласточка», оглашая окрестности гудками, приближалась к перрону среди встречающих возник заметный ажиотаж. Некоторых особо ретивых граждан со смартфонами наголо даже пришлось отгонять от края платформы, чтобы они в порыве фото и видео-съемки исторического момента не сделали его трагическим.

Приехавшие в первой «Ласточке» тоже были в восторге. Один из ветеранов - фронтовик Иван Алексеевич Хвостенко - позже в разговоре с журналистами даже сравнил поездку на поезде до новой станции рядом с мемориалом с такси. В смысле комфорта. Правда, в электропоезде-то получше, в такси, к примеру, туалета нет.

- Благодаря «Ласточке» Ржевский мемориал, посвященный защитникам Родины, смогут посетить больше людей, - отметил главное фронтовик.

Игорь Руденя сообщил представителям СМИ, что станция создана именно по предложению ветеранов.

- Соответствующее поручение было дано Президентом Владимиром Путиным при открытии Ржевского мемориала, - пояснил глава региона. - В итоге в короткие сроки построен новый, современный инфраструктурный объект. Это возможность принимать гостей из столицы, иностранных туристов. Уверен, Ржевский мемориал будет в сердце каждого россиянина.

- Мы открываем уникальную станцию, - прокомментировал СМИ Олег Белозёров. - Важно, что это происходит в преддверии Дня Победы. Сегодня я впервые побывал на Ржевском мемориале, и очень им впечатлен.

Станция «Ржевский мемориал» создана на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. Она построена за три с небольшим месяца. Такой оперативности удалось достичь благодаря использованию модульных конструкций и композитных материалов повышенной износостойкости. Из последних сделан перрон. Причем он еще и гравием сверху «припорошен». Так что льда тут возникнуть не должно.

На платформе есть две большие двухсторонние остановки под крышей, еще одна — внизу, возле станции. В стены остановок встроены разетки для подзарядки гаджетов. На станции есть и Wi-Fi.

В зале ожидания есть кофетерий, туалеты и Wi-Fi. Что еще надо, чтобы дождаться поезда? Фото: Александр ЖМУЛИН

Внутри павильона для ожидания поезда также все обустроено для удобства граждан. там есть кофетерий с вкусными пирожными и пирожками. Пять кабинок туалетов, из них один для инвалидов. Два окна касс, плюс одно - для дежурного по залу. Большой монитор, по которому транслируется информация про Верхневолжье, отдельная часть - про войну.

Стены фасада, как и автоматические раздвижные двери главного входа частично стеклянные. С замысловатого потолка свисают интересные приборы освещения в виде кругов и брусков. Везде царит стиль хай-тек.

Вот такие интересные потолок и "люстры" в павильоне станции. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вокруг плитка, газон и пока еще маленькие аккуратные туи. На парковке - ожидающие пассажиров автобусы до мемориала. Ехать от станции до монументальной фигуры превращающегося в журавлей солдата всего пару минут.

СПРАВКА КП

Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет 241 км, из них 74 км проходят по территории Тверской области, 147 км – по Московской. Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка» (пять вагонов в каждом).

Сейчас время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону. В будущем планируется электрификация ветки, благодаря чему время в пути значительно сократится.

Поезда делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, в Тверской области – Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

Стоимость проезда от Москвы до станции «Ржевский мемориал» составляет 700 рублей в вагоне без предоставления места, стоимость билета с предоставлением места во втором классе - 770 рублей, в первом - 900.