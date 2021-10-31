В центре Твери вернули все стрелки на четырехсторонние часы

Часы обрели нормальный вид - со стрелками на всех сторонах. Фото: Александр СОРОКИН

Часы на столбе в центре города на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятской обрели стрелки. Время пошло.

Напомним, что украсившие центр Твери четырехсторонние часы лишись стрелок в августе.

Как верно предполагали многие горожане, стрелки забрали на ремонт. 29 октября горадминистрация сообщила "КП"-Тверь", что в часах обновлен механизм, идет его тестирование.

Уже в пятницу на некоторых сторонах часов стрелки появились. Теперь картина восстановлена полностью - узнать время можно со всех сторон.

Напомним, что четырехсторонние городские часы в центре Твери установили 17 ноября 2015 года. Делали их, к слову, на минском заводе.

Часы выполнены в старинном стиле, циферблат украшают римские цифры и дата основания Твери - 1135 год.