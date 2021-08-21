На часах в центре Твери пропали стрелки

Часы остались без стрелок. Фото: FB/Игорь Марченкофф
Уже ставший одной из примет нашего города - часы на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхствятской - вдруг лишились стрелок. Загадочное (пока во всяком случае) исчезновение столь важного атрибута часов заметил и поделился этим в соцсети известный житель Твери, блогер Игорь Марченкофф.
- Кто-то украл стрелки у часов на Трехсвятской... Символично - время в Твери остановилось.., - элегантно прокомментировал он пропажу стрелок.
В ответ под постом быстро появилось множество комментариев. Как юмористичных, так и с сарказмом, а также просто грустных.
Кто-то даже сравнил пропажу стрелок с постоянным воровством удочки у многострадальной скульптуры рыбака на набережной рядом с горсадом.
Были и прагматичные замечания. Некоторые граждане выразили мнение, что стрелки, скорее всего, забрали в ремонт:
"Часы стояли давно...Есть надежда,что сняли для починки?!"
"Я думаю, что сняли в ремонт... Они давно были гнутые и часы стояли..."
Что ж, время покажет, что же всё-таки случилось, и куда исчезли стрелки.
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