На часах в центре Твери пропали стрелки

Часы остались без стрелок. Фото: FB/Игорь Марченкофф

Уже ставший одной из примет нашего города - часы на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхствятской - вдруг лишились стрелок. Загадочное (пока во всяком случае) исчезновение столь важного атрибута часов заметил и поделился этим в соцсети известный житель Твери, блогер Игорь Марченкофф.

- Кто-то украл стрелки у часов на Трехсвятской... Символично - время в Твери остановилось.., - элегантно прокомментировал он пропажу стрелок.

В ответ под постом быстро появилось множество комментариев. Как юмористичных, так и с сарказмом, а также просто грустных.

Кто-то даже сравнил пропажу стрелок с постоянным воровством удочки у многострадальной скульптуры рыбака на набережной рядом с горсадом.

Были и прагматичные замечания. Некоторые граждане выразили мнение, что стрелки, скорее всего, забрали в ремонт:

"Часы стояли давно...Есть надежда,что сняли для починки?!"

"Я думаю, что сняли в ремонт... Они давно были гнутые и часы стояли..."

Что ж, время покажет, что же всё-таки случилось, и куда исчезли стрелки.

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