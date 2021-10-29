В Твери возвращают стрелки часам на Трехсвятской

Вид на часы 29 октября. Фото: Виктория ТУШКОВА

В августе по Твери разнеслась страшная весть: в городе остановилось время. Вернее, лишились стрелок ставшие одной из примет областной столицы часы на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской. Как удалось узнать «КП»-Тверь», ситуация должна измениться.

Часы больше двух месяцев стояли в центре города без стрелок. Смотреть на это пунктуальным людям невыносимо, а туристам странно. Затем стрелки появились с трёх сторон и часы даже пошли…

На одной стороне стрелок еще нет. Фото: Виктория ТУШКОВА

Когда стрелки исчезли, в сети появилось немало комментариев. Кто-то даже сравнил пропажу стрелок с постоянным воровством удочки у многострадальной скульптуры рыбака на набережной рядом с горсадом.

На других есть. Фото: Виктория ТУШКОВА

Были и прагматичные замечания. Некоторые граждане выразили мнение, что стрелки, скорее всего, забрали в ремонт:

«Часы стояли давно... Есть надежда, что сняли для починки?!»

«Я думаю, что сняли в ремонт... Они давно были гнутые, и часы стояли...»

Граждане были правы.

- Сейчас в часах обновлен механизм, идет его тестирование. Если все будет хорошо, то 30 октября часы обретут свой прежний вид, стрелки будут на всех четырех сторонах указывать точное время, - прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Что ж, хоть и свирепствует ковид, время в Твери не остановить.

СПРАВКА «КП»

Четырехсторонние городские часы в Твери на пересечении улицы Трёхсвятской с бульваром Радищева установили 17 ноября 2015 года по инициативе градоначальника Юрия Тимофеева.

Часы были изготовлены и привезены в Тверь из Белоруссии, с минского завода промышленной механизации.

Высота часов (с учетом столба) - 5 метров, размер «головы» - 139 х 139 х 159 см, общий вес - около 230 кг.

Объект сделан из металла и пластика.