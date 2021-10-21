С 25 октября в Тверской области в торговых центрах введут вход по QR-кодам

Одних масок для входа в ТЦ будет мало. Фото: ПТО

21 октября губернатор Игорь Руденя в вечернем прямом телеэфире сделал важное заявление по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

По словам губернатора, с 25 октября в Тверской области в крупные торговые, развлекательные центры и кинотеатры впускать будут при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

- Мы с понедельника вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но для крупных торговых центров, крупных торговых развлекательных центров, в кинотеатрах. - сказал в прямом эфире на телеканале Россия 24 (Тверь) Игорь Руденя.

Как получить QR-код, читайте в материале "КП"-Тверь".

При этом губернатор напомнил, что в регионе введен месячник контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, музеях и других подобных организациях.

- Это означает, что все посетители, сотрудники. администраторы, все должны обязательно носить маски, штраф за нарушение для физических лиц составляет от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц штраф составляет 100 до 300 тысяч рублей, - отметил глава региона.

Сегодня же. 21 октября, начались рейды полиции по проверки ношения масок в автобусах "Транспорта Верхневолжья". В одном из них побывала корреспондент "КП"-Тверь".