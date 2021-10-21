Как получить QR-код о вакцинации в Твери 2021: публикуем подробную инструкцию

Для посещения массовых мероприятий в Твери нужно будет иметь специальный код.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Твери и Тверской области в связи с ростом числа больных коронавирусом и предстоящими большими ноябрьскими праздниками планируется ввести QR-коды для посещения общественных мест. Об этом днём 21 октября со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Арнольда Выскубова сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
В этой связи жителей региона волнует вопрос: как получить QR-код о вакцинации в Твери — 2021. Код этот подтвердит, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины от коронавируса, переболел ли он ковидом или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста.
Точная дата введения QR-кодов в Твери пока неизвестна. Сейчас в правительстве региона рассматривается вопрос об этапности и сроках введения этой меры. В первую очередь вход по QR-кодам планируется ввести в крупных торговых центрах и местах проведения массовых мероприятий.
- В дальнейшем эта практика может быть распространена на спортивные объекты, развлекательные учреждения, кафе, рестораны, киноконцертные залы и прочие объекты», – сказал в разговоре с журналистами глава регионального Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.
В этой связи не лишним будет напомнить, где жителям Твери и региона скачать свой QR-код. Вот два самых простых способа.
1.Мобильное приложение "Госуслуги"
- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,
- введите личные данные,
- выбрать в "Каталоге услуг" кнопку "Вакцинация COVID-2019",
- или ввести в поисковой строке "сертификат" или "вакцинация",
- нажать на кнопку "Вакцинация COVID-2019",
- скачать сертификат в формате PDF.
2. В мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".
- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,
- введите логин и пароль от личного кабинета сайта Госуслуги gosuslugi.ru, - сохранить QR-код на свой смартфон.
.
ВАЖНО
- если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре - получить QR-код нельзя,
- справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие,
- срок действия QR-кода составляет 365 дней с момента получения второго компонента вакцины.
НА ЗАМЕТКУ
Как использовать QR-код?
- сохранить код на смартфоне или распечатать,
- показать на входе учреждения вместе с паспортом,
- сотрудник заведения отсканирует код и сверит данные с вашими документами.
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