Как получить QR-код о вакцинации в Твери 2021: публикуем подробную инструкцию

Для посещения массовых мероприятий в Твери нужно будет иметь специальный код. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Твери и Тверской области в связи с ростом числа больных коронавирусом и предстоящими большими ноябрьскими праздниками планируется ввести QR-коды для посещения общественных мест. Об этом днём 21 октября со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Арнольда Выскубова сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

В этой связи жителей региона волнует вопрос: как получить QR-код о вакцинации в Твери — 2021. Код этот подтвердит, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины от коронавируса, переболел ли он ковидом или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Точная дата введения QR-кодов в Твери пока неизвестна. Сейчас в правительстве региона рассматривается вопрос об этапности и сроках введения этой меры. В первую очередь вход по QR-кодам планируется ввести в крупных торговых центрах и местах проведения массовых мероприятий.

- В дальнейшем эта практика может быть распространена на спортивные объекты, развлекательные учреждения, кафе, рестораны, киноконцертные залы и прочие объекты», – сказал в разговоре с журналистами глава регионального Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.

В этой связи не лишним будет напомнить, где жителям Твери и региона скачать свой QR-код. Вот два самых простых способа.

1.Мобильное приложение "Госуслуги"

- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,

- введите личные данные,

- выбрать в "Каталоге услуг" кнопку "Вакцинация COVID-2019",

- или ввести в поисковой строке "сертификат" или "вакцинация",

- нажать на кнопку "Вакцинация COVID-2019",

- скачать сертификат в формате PDF.

2. В мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".

- скачать на свой смартфон приложение через Google Play или IOS,

- введите логин и пароль от личного кабинета сайта Госуслуги gosuslugi.ru, - сохранить QR-код на свой смартфон.

.

ВАЖНО

- если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре - получить QR-код нельзя,

- справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие,

- срок действия QR-кода составляет 365 дней с момента получения второго компонента вакцины.

НА ЗАМЕТКУ

Как использовать QR-код?

- сохранить код на смартфоне или распечатать,

- показать на входе учреждения вместе с паспортом,

- сотрудник заведения отсканирует код и сверит данные с вашими документами.

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