«Права не имеете! Я до губернатора дойду!»: В автобусах Твери начали штрафовать антимасочников

Надеть маску после того как в автобус зашёл полицейский - не вариант. Всё равно протокол составит. Фото: Виктория ТУШКОВА

Уже полтора года Тверская область живёт в условиях пандемии. И всё это время врачи, учёные, СМИ и просто здравомыслящие люди пытаются достучаться до неразумных соплеменников: маски носить нужно! Острые умы даже не самую приличную, но доходчивую аналогию придумали. Если, пардон, диарея застанет вас врасплох в том же транспорте, в каком случае окружающие пострадают больше – если вы будете по образу Адама, без порток, или же одетым? Куда уж понятнее… Но нет, маски мы носить не хотим. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в любой магазин или сесть в автобус.

Тем временем ежедневное количество новых случаев ковида растёт которую неделю. Реанимации переполнены, медиков на всех не хватает. «Четвёртая волна» такими темпами смоет нас всех.

Областное правительство решило – надо усилить контроль. В регионе объявили старт месячника по проверке соблюдения масочного режима. Он продлится до 21 ноября. Первые рейды прошли по тверским автобусам.

Инструктаж перед рейдом. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ БЕЗМАСОЧНИКОВ

Штрафовать за отсутствие маски кондукторы не могут. Для этого нужно составить административный протокол, а это дело полиции. Поэтому в масочный рейд 21 октября отправились двое полицейских.

После составления протокола, нарушителя отпустят. Но позже вызовут на судебное заседание, где будет принято решение о наказании. На первый раз можно отделаться предупреждением – в случае признания вины и обещания впредь «ни-ни». Если же безмасочник был агрессивен, не соглашался с требованиями закона, не явился на заседание или нарушает злостно – ему выпишут штраф. «Вилка» велика – от тысячи до 30 тысяч рублей.

Если повезёт - отделается предупреждением... Фото: Виктория ТУШКОВА

«ЗАРПЛАТЫ НЕ ПОВЫШАЮТ, А ШТРАФЫ БЕРУТ!»

Заходим в автобус. Молодой высокий полицейский в форме – фигура приметная. Люди начинают активно натягивать маски с подбородков на носы. Кто-то не успевает. Первым попался мужчина, сидящий у окна. Маска у него с собой была, но не на лице, а в кармане. Попросили надеть и составили протокол. Нарушитель в целом не возражал – виноват.

Видя полицию, все быстро натягивают маски. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Да что это такое придумали – людей за маски штрафовать! Сами их и носите, бесполезные они!» - громко возмущается женщина в годах.

- А почему вы так возражаете? – интересуюсь

- Да потому что! Что это за порядок такой - привыкли за всё штрафы брать! Зарплаты не повышают, а штрафы берут!

- Но это же закон – находиться в маске в транспорте.

-Мало ли, что закон! – безапелляционно заявляет дама. - Они там напринимали законов!

Народ одобрительно гудит. И лишь одна пассажирка скромно говорит: «А я вот за штрафы».

«ПРОЙДЁМТЕ В ОТДЕЛЕНИЕ»

Пересаживаемся в другой автобус. Ситуация повторяется. Завидев полицию, пассажиры, потупив очи, надевают маски. Схитрить удаётся не всегда. Полицейскому даже не обязательно фотографировать вас без маски. Достаточно «визуально зафиксировать» нарушение.

Большинство безмасочников подписать протокол соглашаются добровольно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Очередная нарушительница оправдывается, но с полицейским не спорит и протокол подписывает. Интересуюсь, все ли обычно такие сговорчивые.

- В основном граждане реагируют адекватно, понимают, - говорит страж порядка. – Но бывает, конечно… Люди разные.

И такой случай ждать себя не заставил. Уже в следующем автобусе попался «крепкий орешек». Весьма благовидная немолодая дама наотрез отказалась предъявлять документы и называть свои данные. Баталия длилась на протяжении нескольких остановок.

- Я вас не прошу, я требую назвать свои данные, - в десятый раз обращается к женщине полицейский, выдержке которого можно позавидовать. – В случае отказа выполнять законные требования сотрудника полиции, вы будете привлечены к административной ответственности. Я вас последний раз спрашиваю. Или придётся пройти в отдел полиции.

- Я вас не слышу! И ничего я называть не буду! Пол автобуса сидит без масок, а вы ко мне пристали! И никуда не пойду, я на работу еду! Не имеете права! – парирует пассажирка.

- Не вынуждайте меня применять силу, - спокойно предупреждает полицейский.

Почуяв, что запахло жареным, женщина всё-таки встаёт и идёт к выходу, продолжая ругаться: «Беспредел! Не имеете права меня штрафовать! И снимать не имеете права! Я до губернатора дойду!»

Пассажирка на сотрудничество с полицией идти не соглашалась. Фото: Виктория ТУШКОВА

На свежем воздухе дама всё-таки соглашается заполнить протокол. Но когда всё почти готово и остаётся лишь поставить подпись, предпринимает попытку к бегству – прытко подходит к остановившемуся автобусу и пытается запрыгнуть в него. Полицейский начеку – ловко хватает беглянку под локоток, автобус уезжает вдаль… Чистая комедия.

ЦЕНА ЧИСТОЙ СОВЕСТИ

Такие рейды будут проходить в тверских автобусах до 21 ноября. Удары это точечные. Смогут ли они заставить людей проявить сознательность и гражданскую ответственность? Вряд ли… Кто-то, конечно, испугается штрафа (что уже хорошо), но – к бабке не ходи – всё вернётся на круги своя, когда прекратятся проверки. Это мы уже наблюдали на практике в предыдущие «волны».

Поэтому в завершение мы просто напомним: коронавирус – опасная болезнь. Он него ежедневно умирают люди – чьи-то бабушки, матери, сыновья и дочери. Для людей с серьёзной «хроникой» ударная доза вируса, полученная в битком набитом автобусе, может стать смертным приговором. Так, может быть, неудобства, с вязанные с маской, не такая уж высокая цена за чью-то жизнь и свою чистую совесть перед окружающими?

ОФИЦИАЛЬНО

Временно исполняющий обязанности министра транспорта Тверской области Сергей ВЕРХОГЛЯДОВ:

- В начале пандемии статистика показывала, что порядка 90% пассажиров автобусов «Транспорта Верхневолжья» носили маски. Сейчас, судя по нашим камерам видеонаблюдения, средствами индивидуальной защиты пользуются лишь порядка 40%. В течение месяца, с сегодняшнего дня, мы в постоянном режиме будем проводить рейды совместно с полицией, по итогам которых будут составляться административные материалы. Неопровержимым доказательством нарушений масочного режима пассажирами станут видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в каждом автобусе. Штраф за проезд без маски составляет от 1000 рублей. Но для нас важно не наказать людей, а призвать их быть ответственными за своей здоровье и здоровье окружающих. Поездка в транспорте без маски – это прямой путь к заражению коронавирусом.