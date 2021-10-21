Карельские медвежата Савва и Северина вернулись на родину после реабилитации в Тверской области

Медвежат выпустили в карельском заказнике Фото: vk.com/obrcrussia

Карельские медвежата Савва и Северина вернулись в родные леса. В конце сентября биологи из Центра спасения медвежат-сирот Тверской области вместе со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия выпустили брата и сестру на территории Государственного заказника регионального значения "Толвоярви".

Биологам и медвежатам пришлось преодолеть более 1000 километров до места назначения.

- Молодые медведи хорошо перенесли дорогу, но из клеток выбежали не сразу, - поделились биологи в группе в соцсети. - Первым покинул клетку Савва, буквально через пару минут к нему присоединилась Северина, и брат с сестрой скрылись в лесной чаще.

Савва и Северина вернулись домой Фото: vk.com/obrcrussia

Специалисты рассказывают, что после выпуска медвежата какое-то время проведут вместе, возможно даже перезимуют в одной берлоге, но со временем каждый из них начнет свою самостоятельную медвежью жизнь.

Напомним, что Савву и Северину привезли в центр из Карелии в середине марта 2021 года. Медведица испугалась шума лесозаготовительных работ и убежала, а медвежата вышли из берлоги. Люди их подобрали и оставили под присмотром в местном зоопарке до приезда тверских специалистов. Медвежат было трое. Биологи боролись за жизнь косолапых детенышей, но одного медвежонка по кличке Микли спасти не удалось.

Всего в этом году на попечении в Центре спасения медвежат-сирот находилось 13 медвежат. Осенью они вернулись в родные края.