В Твери восстановили и красят фигурки мультгероев

Скульптурам мультгероев почти вернули приличный вид, осталось немного докрасить. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери сквере для прогулок с детьми недалеко от ДК "Пролетарка" близится к финалу восстановление скульптур персонажей советских мультфильмов. "КП"-Тверь" весной этого года обратила внимание общественности и городских властей на то, что фигурки мультгероев приобрели ужасный вид и нуждаются в реставрации.

Гуляющие в сквере дети с родителями вынуждены были смотреть на безносого Карабаса-Барабаса, Печкина с торчащим из обломанного носа штырем, Кролика с сильно износившейся рукой, Пятачка с частично отбитым пятачком и т. д. При этом на фигурках давно не обновляли краску - они стали серыми и обшарпанными. Реакция последовала довольно быстро.

Исправить это безобразие взялся за счет депутатских средств, предусмотренных на благоустройство, депутат Тверской гордумы Сергей Денисов. Он заверил "КП"-Тверь", что скульптуры приведут в порядок в мае или июне.

Однако дело затянулось - возникли проблемы с поиском художника для реставрации фигурок.

Специалист нашелся только в сентябре. И вот его работа почти завершена.

Мультперсонажам возвращены недостающие части тела и лица, сейчас идет покраска. Правда, мешает дождливая погода.

Для того, чтобы свежая краска не смывалась, фигурки накрывают специальным полотном.

Скорее всего, на следующей недели будет завершена и покраска.