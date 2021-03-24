Скульптуры мультгероев в детском сквере Твери приведут в порядок

Будем ждать обновления мультгероев Фото: Александр ЖМУЛИН

Недавно «КП»-Тверь» обратила внимание общественности и властей областной столицы, что в семейном сквере рядом с ДК «Пролетарка» фигурки персонажей из старых добрых советских мультфильмов выглядят устрашающе: грязные, поломанные, выцветшие. Реакция последовала быстро.

Напомним, гуляющие в сквере дети с родителями вынуждены смотреть на безносого Карабаса-Барабаса, Печкина со штырем в обломанном носу, Кролика с «обглоданной» рукой, Пятачка с частично отбитым пятачком и т. д. Дополняет картину изувеченных мультгероев и то, что на них давно не обновляли краску - они становятся всё более серыми и обшарпанными. В общем, безобразие для детского сквера.

После выхода заметки на нашем сайте тут же отреагировала администрация города. Ее пресс-служба сообщила, что за самим сквером следит муниципалитет, а вот скульптуры будут отремонтированы и обновлены за счет депутатских средств, предусмотренных на благоустройство, депутата Сергея Денисова. Он избирался в городскую Думу от округа, куда входит и территория сквера.

Сергей Денисов прокомментировал нам ситуацию.

- Ко мне было обращение от главы администрации Пролетарского района, и я выделил 120 тысяч рублей на поддержание эстетического облика скульптур в семейном сквере рядом с ДК «Пролетарака»: на ремонт, подкраску, - подтвердил депутат. - Сейчас пройдут торги, и где-то в мае или июне фигурки будут приводить в порядок.

Он также отметил, что к нему лично жители с этой проблемой не обращались, но, видимо, жаловались на состояние скульптур в администрацию Пролетарского района, а та уже вышла на него.

Будем ждать обновления мультгероев. Приятно, когда проблема быстро решается.