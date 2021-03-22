Скульптуры героев мультфильмов в детском сквере Твери превращаются в персонажей фильма ужасов

Большая часть фигур выглядит неважно: все в трещинах, грязные, обшарпанные. Даже как-то пугающе. Фото: Александр ЖМУЛИН

В столице Верхневолжья много разных скульптур. Преимущественно это изваяния классиков русской литературы и политических деятелей. Есть, впрочем, и скамейка с Михаилом Кругом. Встречаются в городе и «детские» скульптуры, но их откровенно мало. Вспоминаются сказочные фигурки в горсаду, а также скульптуры персонажей известных советских мультфильмов в сквере рядом с ДК «Пролетарка». Он еще зовется «Маленькой страной». Впрочем, судя по состоянию фигурок, место впору переименовывать в сквер изувеченных мультгероев…

Согласитесь, прекрасная же затея: украшать горсады, парки и скверы, где гуляют родители с маленькими детьми, фигурками сказочных или мультяшных персонажей. Особенно наших родных, из добрых и лучших в мире советских мультфильмов.

Больше десяти лет назад, чуть ли не во времена, когда мэром Твери был Олег Лебедев, по чьей-то частной инициативе в сквере у ДК «Пролетарка» установили парковые скульптуры Винни-Пуха с Пятачком, угощавшего их Кролика в очках, кота Матроскина, Волка из «Ну, погоди», почтальона Печкина, Карлсона и некоторых других. Они долго радовали детей и взрослых, но в последнее время некоторые из персонажей стали выглядеть откровенно жалко, а то и пугающе…

У Зайца до металлических прутьев-костей «обглодана» рука, у Карлсона вообще вместо одной руки появилась какая-то похожая на волчью лапа, у Печкина из обломка носа торчит штырь, у Пятачка отбита часть его пятачка.

Как вы думаете, такое зрелище порадует детей? Фото: Александр ЖМУЛИН

Да и в целом большая часть фигур выглядит неважно: все в трещинах, грязные, обшарпанные. Даже как-то пугающе. Герои светлых мультфильмов все больше превращаются в персонажей фильма ужасов.

Одна моя знакомая, которая гуляла там с ребенком, рассказала, что ее чадо со страхом спросило: «Мама, а кто это, что с ним?»

В общем, видно, что за мини-скульптурами никто не следит и они реально нуждаются в реставрации.

Кто же должен ухаживать за ними и будут ли их вообще приводить в порядок?

В администрации Пролетарского района Твери получить ответ нам не удалось. Однако мы все-таки узнали, что сквер - это муниципальная собственность.

Вместо нормальной руки у Карлсона - какая-то лапа, словно он оборотень. Фото: Александр ЖМУЛИН

Чтобы прояснить ситуацию, а заодно и привлечь к проблеме внимание властей, «КП»-Тверь» обратилась с вопросом в администрацию Твери.

Ждем ответа. И напоминаем: скоро весна, город будет прихорашиваться, неплохо бы и детский сквер привести в порядок.

А это, видимо, оставшийся без носа Карабас Барабас Фото: Алина ПЕТРОВА

Печкин так скоро совсем без носа может остаться. Фото: Александр ЖМУЛИН