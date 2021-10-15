В Тверском госуниверситете назначен новый врио ректора

В ТвГУ сменилось руководство.
Фото: ПТО
Приказом Министерства науки и высшего образования временное исполнение обязанностей ректора Тверского государственного университета возлагается на Сергея Смирнова.
Напомним, что ранее занимавшая должность ректора ТвГУ Людмила Скаковская оставила должность в связи с назначением сенатором Российской Федерации от Тверской области.
Она возглавляла вуз с 2017 года.
Сергей Смирнов работает в ТвГУ с 1993 года. Он - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права, директор Института непрерывного образования, директор Академической гимназии имени П.П. Максимовича.
В свое время сам учился и окончил ТвГУ (в 1988 году - по специальности «История»; в 1993-м - по специальности «Правоведение).
Имеет различные награды за свою профессиональную деятельность. В том числе - почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской».
Сергей Смирнов. Фото: smirnov-tver.ru