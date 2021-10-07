Новому сенатору от Тверской области Людмиле Скаковской вручили удостоверение в Совете Федерации

В Совфеде - 12 новых сенаторов. Фото: Совет Федераций ФС РФ

Как уже сообщала "КП"-Тверь", ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская была назначена новым сенатором от нашего региона в Совете Федерации - верхней палате парламента России. 6 октября на 509-м пленарном заседании Совфеда Людмиле Николаевне и еще 11 новым сенаторам были официально вручены удостоверения и нагрудные знаки.

Сегодня Людмилу Скаковскую с этим событием поздравили коллеги в ТвГУ.

Людмила Скаковская в Совфеде. Фото: ТвГУ

Напомним, что она заменила в Совете Федерации известного политика Владимира Лукина. У него истек срок полномочий.

Людмила Скаковская стала представителем Тверской области от исполнительного органа власти региона (областного правительства).

Второго сенатора от региона должно представить Законодательное Собрание Тверской области.

Как нам сообщил собеседник в аппарате регионального парламента, это произойдет на следующей неделе в четверг. По нашим сведениям, сюрпризов не предвидится.

Напомним, что до этого от Заксобрания пять лет полномочиями сенатора от Тверской области был наделен Андрей Епишин - экс-спикер регионального парламента.

СПРАВКА КП

Людмила Скаковская - доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой международных отношений ТвГУ.

Стаж ее научно-педагогической деятельности составляет 21 год.