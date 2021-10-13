В Тверской области за сутки от коронавируса привили 1771 человека

Всего по данным на 13 октября прививку сделали 410 195 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 13 октября прививку сделали 410 195 человек, за последние сутки – 1771. Запас вакцин достаточен и составляет более 153 тысяч доз, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, Тверская область вот уже который день бьёт рекорды по суточному количеству заболевших ковидом. За последние сутки (по данным на 13 октября) подтверждено 297 новых случаев. С начала пандемии в Верхневолжье диагноз "коронавирус" был поставлен 70 177 жителям.

Напомним, в регионе расширен список профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

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