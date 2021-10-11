В Твери появятся передвижные пункты вакцинации от коронавируса

Вакцинироваться можно будет в специально оборудованной машине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 октября на заседании оперштаба региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен проект мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. В Твери планируется задействовать специальные машины c медиками, где можно будет сделать прививку от CVID-19.

- Сегодня мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи чем многие регионы принимают радикальные решения. В Тверской области действуют ограничения на посещение массовых мероприятий. При этом мы продолжаем считать, что экономика должна быть открытой, а все необходимые структуры должны работать. Сегодня важно предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью, - отметил Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, с 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации против коронавируса - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

Спецмашины с медиками будут находиться там 18 и 19 октября с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00.

Планируется, что в одну смену медики в каждой машине смогут вакцинировать от 40 до 50 человек.

Всего в Твери планируется создать 16 мест, где будут работать мобильные пункты.

Запись на вакцинацию в них не потребуется.

Без нее сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» (в фитнес-клубе) на бульваре Цанова.

Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно через МФЦ, по номеру "122", на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры, а также по телефонам самих прививочных пунктов.