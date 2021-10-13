В Тверской области завершили все восстановительные работы после урагана в Андреаполе

В работе по восстановлению домов участвовали добровольцы-спасатели из МЧС. Фото: ПТО/коллаж

Глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник доложил губернатору Игорю Рудене, что в муниципалитете полностью выполнены все восстановительные работы после урагана и оказана вся необходимая помощь пострадавшим жителям.

Напомним, что 2 августа по окраине Андреаполя прошелся смерч. Он принес разрушения на несколько улиц, двое человек погибли.

Репортаж и видео от корреспондента "КП"-Тверь" с места ЧП читайте и смотрите здесь.

На сегодня, по словам Николая Баранника, восстановлены пострадавшие дома в частном секторе, завершены работы по ремонту также потрепанных ураганом многоквартирных домов. Помимо этого, отремонтирован фасад детского сада, заменены коммуникации (установлены 92 бетонные опоры ЛЭП, протянуто 3,2 км электропроводов).

В ходе аварийно-восстановительных работ было расчищено 80 участков улиц и 9 га земель лесного фонда от поваленных деревьев, вывезено более 4 тыс. тонн мусора.

По поручению губернатора для андреапольцев, чьи дома были разрушены ураганным ветром, приобретено новое жилье. 71 семья получила компенсацию за утраченное имущество, материальная помощь оказана близким погибших.

Средства на все работы и помощь жителям Андреаполя были выделены из областного бюджета.