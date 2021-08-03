«Его с куском стены выкинуло из дома»: Пострадавшие от мощного смерча в Тверской области рассказали подробности случившегося

Такого мощного и разрушительного урагана местные жители никогда не видели. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ураган, смерч, есть погибшие… Вечером 2 августа обрывки тревожных и трагичных сообщений понеслись из Андреаполя. Там в день Ильи Пророка (уж не знаю символично ли это или нет) стихия принесла разрушения и смерть на одну из улиц маленького пятитысячного города. Ураганный воздуховорот, высотой с шестиэтажный дом (а может и выше), пронесся по Андреаполю. Утром, 3 августа, корреспондент «КП»-Тверь» отправился туда и увидел, что натворил проклятый смерч.

Преодолев по трассе на запад от Твери около 310 км до Андреаполя, мы с водителем въехали в умиротворенный спокойный городок. О разгуле стихии ничего и не свидетельствовало. Но только поначалу. Смерч практически не затронул центр одноимённого района — он ударил по его окраине. Эпицентр пришелся на улицу Промысловую.

На подъезде к ней издали увидели целую многометровую вереницу пожарных машин, выстроившихся вдоль обочины.

На повороте на улицу, которая, по сути, является уже деревенским частным пригородом, стояла полицейская машина, и сновали несколько служителей правопорядка.

Один из них тут же попросил не снимать, мол, тут люди работают, намекая, что мы вроде как на отдых приехали. На саму улицу меня поначалу тоже не пустили – мол, там много техники идёт разбор завалов и т.д.

Я пошел вдоль дороги, искал обход, и тут уже увидел на обочине поваленные деревья. А вдали - последствия урагана. Внутри пробежал холодок. Здесь творилась жесть: обломанные, как взрывной волной, деревья, разрушенные дома, кучи мусора и звуки бензопил.

Вывоз поваленных деревьев. Фото: Александр ЖМУЛИН

Выйдя на улицу, по которой прошёлся смерч, я тут же встретил двигающийся навстречу грузовик с кузовом полным спиленных деревьев. Тут же увидел спасателей МЧС и специалистов-энергетиков.

Вот один из первых пострадавших домов. Часть крыши закрыта плотной зеленой полиэтиленовой плёнкой.

Рядом хозяева - Юрий Виноградов с женой Оксаной.

Юрий Виноградов Фото: Александр ЖМУЛИН

- Часть крыши - черепицы снесло, разметало во дворе всё, сарай повалило, - эмоционально начал рассказывать Юрий. - Но это еще ерунда, там дальше по улице вообще полная разруха.

Он машет рукой вдаль.

- Дом застрахован, но мне уже начала выносить мозг страховая компания, нужно заключение, мол. Какое заключение? Вон дыра в крыше. Накрыли пока, - сдерживая гнев, высказался хозяин дома.

Юрий Виноградов рассказал, как всё было.

- Когда он начался, ближе к 17:00, я был в городе на работе. Жена тоже. Мне позвонили соседи. Я тут же поехал сюда, у меня двое детей дома. К счастью, все нормально - они не пострадали.

Оставив его злиться из-за страховой, я пошел дальше. И чем дальше я шел по улице, сторонясь проезжающих мимо машин с деревьями и какими-то обломками в кузовах, тем больше открывалась мне ужасная картина разрушений.

Развалины после урагана Фото: Александр ЖМУЛИН

Поваленные заборы и деревья, шифер, осиротевшие дома без крыш с выбитыми стеклами, обломки, обломки, обломки, щепки, доски…

Мимо, волоча, словно труп, за собой два подломившихся старых столба линии электропередач, проехал трактор…

Среди руин МЧС раскинуло оперативный шатёр. Рядом — мощный мобильный автокомплекс спасателей, со спутниковой тарелкой.

Шатер и автокомплекс МЧС Фото: Александр ЖМУЛИН

И везде - техника, визг бензопил, работа экскаваторов на разборе завалов.

По дороге встретил главу ГУ МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна.

- Арсен Рафикович, прокомментируете?

- Привет, некогда, иди к шатру, там мой зам, Жуков, он даст комментарий.

У синего шатра я нашел необходимого мне специалиста. Он раздавал команды по рации. Определял работу по секторам.

Через пару-тройку минут начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области Александр Жуков обрисовал мне картину.

Сообщил, что 63 дома пострадало, около 15 - очень сильно. Для жителей организован пункт временного размещения в городе, но им никто не воспользовался - у людей есть родственники или квартиры в Андреаполе.

На ликвидации последствий аварии работает 180 сотрудников МЧС, а также еще десятки представителей других служб и ведомств. Задействовано 78 единиц техники.

- Будем работать без перерыва, даже ночью. Если днем не успеем, - добавил Жуков.

Он также сообщил трагические подробности – в Андреаполе погибло два человека, пострадало шесть, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказали скорую помощь. Они отправлены на вертолетах санавиации в Тверь.

Позже стали известно, что есть ещё один погибший, в Осташкове – ураган разгулялся и там.

Тем временем в Андреаполе один из домов, оставшихся без крыши, бойко ремонтировали сами жители, включая группу подростков.

Хозяин дома - средних лет мужчина Олег Макаров - согласился рассказать, как пережил смерч.

- Я в своей машине сидел. Смотрю, что-то началось, смерч настоящий. Высокий, страх! А мой «Форд» стоял возле лиственницы тяжелой. Ну, думаю, надо отогнать машину, а то еще деревом придавит, но тут смотрю - прямо на меня летит огромная доска, двадватьпятка шестиметровая. Ну, думаю, сейчас мне хана - в лобовое стекло врежется, - Олег эмоционален. - Но нет, мимо полетела. Но заднее стекло чем-то разбило все-таки! А я так и просидел весь ураган в машине, страшно выйти было. Потом вышел, смотрю, а у моего дома крышу напрочь снесло. Стою, и плакать хочется, а потом вижу - у других тоже крыши посносило, а у некоторых вообще дома развалило. Ну думаю, что плакать… Вот теперь восстанавливаю при помощи родственников и друзей.

Олег Макаров Фото: Александр ЖМУЛИН

Олег поделился, что давно здесь живет, но такого не помнит.

- Хотя, в начале, 1990-х налетал тоже сильный ураган, но тогда гораздо меньше потрепало. Вон, напротив, в доме весь второй этаж с крышей снесло. Спасибо МЧС, оперативно приехали, помогли тут разгребать.

Недалеко возле еще одного сильно потрепанного дома я встретил мужчину с потерянным взглядом. Его даже немного шатало, как пьяного, хотя он был трезв. Он назвался Игорем Корольковым и рассказал, что это его дом.

Игорь Корольков Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я возвращался с собакой с участка неподалеку, небо затемнело, молния ударила, ветер сильный поднялся. Зашел в дом, у меня - жена с маленьким ребёнком на первом этаже и двое детей сидели на втором. Я крикнул жене, чтоб бежала в ванную, сам поднялся за детьми. Пока спускались, уже все стекла выбивать начало, двери летали, всё тряслось внутри… Прям жуть была. И крыльцо снесло. Я за три года вложил в этот дом 2,5 млн. рублей, достраивал его, доводил до ума, и всё потеряно, все насмарку.

Игорь ещё не знал, что губернатор поручил оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены. Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты.

Игорь рассказал, что знал погибших.

То, что осталось от дома погибшего мужчины Фото: Александр ЖМУЛИН

- Погибший пожилой мужчина - это Владимир. Он с женой из Москвы сюда приехал, у них квартира на улице Гвардейской в Андреаполе. А тут дача была. Его с куском стены выкинуло за территорию дома, он так и лежал, когда мы подошли, еще дышал, но… Жена его тут же рядом была. У них даже печь из дома наружу вывернуло. А погибшую женщину - она акушеркой была - балкой ударило, насколько я знаю.

По словам Игоря, напротив его дома женщину придавило обрушившимися досками, но, к счастью, она выжила, её быстро вытащили оказали помощь.

- Мы у родственников разместились, - ответил Игорь на мой ожидаемый вопрос. - Не знаю пока что дальше делать, тем более у меня семья многодетная, трое детей, сейчас пройдет месяц холода начнутся, а все перекрытия пробиты, крыша порушена, печальная ситуация.

Как позже нам удалось выяснить, нечто подобное в Тверской области случилось в 1990 году. Тогда ураган прокатился по нескольким районам области, как и в этот раз, но самый сильный удар принял Максатихинский район. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.