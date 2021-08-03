Семьи погибших и пострадавших от урагана в Тверской области получат выплаты

Для пострадавших приобретут жильё Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Андреаполь и Осташков вечером, 2 августа.

На месте спасатели разбирают завалы. В Андреаполе от разрушительной стихии пострадало более 60 домов, около 10 - очень сильно. Три человека погибли. Шеть потрадали в Андреаполе. Еще пятеро в Осташкове.

На месте работает 180 сотрудников МЧС, а также представители других ведомств. Всего 30 человек и 78 единиц техники.

3 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии, где обсудили вопросы помощи пострадавшим.

Глава региона поручил оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены. Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты.

- В первую очередь, сейчас необходимо определить объём необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё, - обозначил Игорь Руденя.

Также людям помогут, при необходимости, с восстановлением документов. А детей из пострадавших семей обеспечат школьной формой и канцелярскими товарами к началу учебного года.

В настоящее время в Андреаполе члены комиссии и спасатели проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений.

Населению оказывают адресную помощь по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.

Организован подвоз воды и еды, для детей дано поручение круглосуточно открыть детский сад. Для жителей развернут пункт временного размещения.

На базе ГУ МЧС России по Тверской области открыта круглосуточная горячая линия: 8-4822-39-09-82.