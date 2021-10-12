Зампредом комитета по молодежной политике в Госдуме стала депутат от Тверской области

Юлия Саранова осваивается в Госдуме. Фото: VK/Юлия Саранова

Тверичанка Юлия Саранова стала заместителем председателя комитета по молодежной политике в восьмом созыве Государственной Думы РФ. Она сама же и сообщила об этом на своей странице в соцсети.

- Меня выдвинули и избрали заместителем председателя комитета по молодежной политике. Благодарю коллег и наставников за поддержку и доверие! Спасибо моим избирателям, команде и близким! Впереди большая работа! Поехали! - написала Юлия Саранова в своем посте.

Новоизбранный депутат также сообщила, что после первого заседания в Госдуме у нее внутри - "чувство радости и предвкушение работы".

Напомним, что Юлия Саранова от партии "Единая Россия" была избрана на 179-м (Тверском) одномандатном округе в нашем регионе.

До избрания в депутаты долгое время серьезно занималась развитием волонтерства в регионе, реализацией различных добровольческих молодежных проектов.

Всего в новом созыве Госдумы - пять представителей Тверской области.