Среди 450 депутатов нового созыва Госдумы - пятеро представителей Тверской области

Кадр из Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, сколько всего депутатов от Тверской области вошло в восьмой созыв Государственной Думы РФ. От нашего региона в нижней палате российского парламента - пять человек.

Об этом, ссылаясь на информацию ЦИК России, сообщила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Она отметила, что все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы:

- В их числе - пять депутатов, которые будут представлять в Государственной Думе России нашу Тверскую область.

Двое из них - единороссы Владимир Васильев и Юлия Саранова - были избраны в двух одномандатных избирательных округах нашего региона. При этом Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России".

По федеральному избирательному округу в Госдуму от партии власти также прошел Сергей Веремеенко (региональная группа № 30 - Тверская область), от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" - Алексей Чепа (региональная группа № 19 - Вологодская, Костромская, Новгородская, Смоленская, Тверская области), от партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" - Олег Лебедев (региональная группа № 21 - Вологодская, Новгородская, Псковская, Тверская области).

Напомним, что в Тверской области 17-19 сентября выбирали не только депутатов в Госдуму.