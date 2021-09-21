В Тверской области объявлены окончательные итоги выборов в Госдуму и Законодательное Собрание

40-е заседание избирательной комиссии Тверской области. Фото: Облизбирком

21 сентября на 40-м заседании избирательной комиссии Тверской области члены избиркома подписали итоговые протоколы о результатах состоявшихся выборов. Никаких жалоб и особых мнений относительно организации выборов со стороны членов комиссии не было.

На выборах в Госдуму явка составила 42,46%. В думском голосовании по единому округу (по партийному списку) лидирует «Единая Россия»: 35,40%. Второе место у КПРФ: 23,04%. На третьем месте - «Справедливая Россия» - 9,97%, на четвёртом - «ЛДПР» - 9,88%. Пятое место у партии «Новые люди» - 6,61%.

Среди одномандатников депутатами Госдумы избраны кандидаты «ЕР»:

Юлия Саранова - 62870 голосов, или 30,91%;

Владимир Васильев - 95 565 голосов, или 42,14 %.

На выборах депутатов областного парламента явка составила 41,73%. За «ЕР» проголосовали 35,43% избирателей, за КПРФ – 21,54%, за ЛДПР – 11, 23%, за «Справедливую Россию» 11,15% и за Партию Пенсионеров – 6,01 %. Решение о количестве мандатов, которые получит каждая из пяти партий, избирательная комиссия Тверской области примет на заседании 22 сентября 2021 года.