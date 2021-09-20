Итоги выборов в Тверской области: Второй срок Игоря Рудени, явка ниже, чем по стране, и парламентское большинство «ЕР»

В Тверской области завершились выборы депутатов Госдумы, областного Заксобрания и губернатора. К моменту, когда мы публиковали этот текст, подсчёт голосов ещё не был завершён, но Облизбирком успел проанализировать 98% бюллетеней, а значит, существенных изменений в результатах выборов уже не будет.

Явка избирателей в Тверской области на выборах в Госдуму составила 41,29%. Это ниже, чем в среднем по стране. По данным Центризбиркома, к вечеру воскресенья 19 сентября предварительная явка по стране составила 47,71%.

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На выборах главы региона победу одержал действующий губернатор Игорь Руденя. Он был выдвинут «Единой Россией». Явка на губернаторских выборах, по данным на 10 утра 20 сентября (к этому моменту было обработано около 98% протоколов), составила 41,79%. За Игоря Руденю свои голоса отдали 217 077 избирателей, это 52,54% пришедших на выборы.

Согласно подсчётам Облизбиркома, действующий глава региона получил большинство голосов во всех районах Тверской области.

Голоса распределились следующим образом:

Игорь Руденя («Единая Россия» - 217 077 голосов (52,54%);

Людмила Воробьёва («КПРФ») - 82 788 голосов (20,04%);

Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия») - 43 845 голосов (10,61%);

Олег Горлов («ЛДПР») - 26 797 голосов (6,49%);

Илья Клеймёнов («Коммунисты России») - 25 859 голосов (6,26%).

Выборы губернатора Тверской области. Графика: Облизбирком

Напомним, Игорь Руденя занимает пост главы Тверской области с 23 сентября 2016 года. На выборах-2016 он набрал 72,1% голосов. Его ближайшими конкурентами тогда были либерал-демократ Антон Морозов (14,74%) и Илья Клеймёнов (9,71%). Явка на губернаторских выборах в 2016 году была немногим ниже, чем нынче: 41,47%.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

Одномандатные округа

На выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам также победили кандидаты-единороссы: Владимир Васильев (42,14%) и Юлия Саранова (31,24%).

Советник Президента России Владимир Васильев, баллотировавшийся по 180-му (Заволжскому) округу, набрал 95 565 (42,14%) голосов (данные на 10 утра 20 сентября, обработано 98% протоколов). Его ближайший конкурент, коммунист Артём Гончаров, получил поддержку 19,9% избирателей.

Распределение голосов на 180-м избирательном округе:

Владимир Васильев («Единая Россия») - 95 565 (42,14%);

Артём Гончаров («КПРФ») - 45 135 (19,90%);

Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия») - 19 882 (8,77%);

Леонид Булатов («ЛДПР») - 17 603 (7,76%);

Александр Гришин («Партия пенсионеров») - 13 660 (6,02%);

Дмитрий Слитинский («Коммунисты России») - 10 226 (4,51%);

Александр Сорокин («Яблоко») - 8 152 (3,59%);

Павел Соболев («Партия свободы и справедливости») - 5 667 (2,50%).

На 179-м (Тверском) округе за директора Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлию Саранову голоса отдали 58 265 (31,24%) избирателей. Ближайший соперник, коммунист Олег Лебедев, набрал 17,37%.

Распределение голосов на 179-м избирательном округе:

Юлия Саранова («Единая Россия») - 58 265 (31,24%);

Олег Лебедев («КПРФ») - 32 401 (17,37%);

Алексей Чепа («Справедливая Россия) - 24 958 (13,38%);

Илья Клеймёнов («Коммунисты России») - 14 708 (7,89%);

Александр Борисов (Партия «Новые люди») - 13 118 (7,03%);

Дмитрий Карпов («ЛДПР») - 12 561 (6,73%);

Марина Белова («Яблоко») - 8 631 (4,63%);

Александр Антонов («Партия роста») - 7 306 (3,92%);

Олег Мельников («Партия свободы и справедливости») - 3 662 (1,96%).

Выборы в Госдуму. Графика: Облизбирком

Голосование по партийному списку

В думском голосовании по единому округу (по партийному списку в Госдуму) также лидирует «Единая Россия»: 35,58%. Второе место у КПРФ: 23,01%. На третьем месте (по данным на 10 утра 20 сентября) - «Справедливая Россия», которая обогнала «ЛДПР» на несколько сотых процента: справедливороссы - 9,92%, «ЛДПР» - 9,88%. Пятое место у партии «Новые люди» - 6,56%.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва депутатами от всех 20 одномандатных избирательных округов станут представители «Единой России».

Победители голосования по одномандатным округам:

Округ 1 - Александр Старцев;

Округ 2 - Олег Лебедев;

Округ 3 - Дмитрий Гуменюк;

Округ 4 - Александр Клиновский;

Округ 5 - Максим Сульман;

Округ 6 - Антон Секержицкий;

Округ 7 - Александр Слепышев;

Округ 8 - Константин Буевич;

Округ 9 - Артур Бабушкин;

Округ 10 - Станислав Петрушенко;

Округ 11 - Виктор Константинов;

Округ 12 - Владимир Шпагин;

Округ 13 - Максим Пилюшкин;

Округ 14 - Александр Кушнарёв;

Округ 15 - Владимир Мищенко;

Округ 16 - Светлана Максимова;

Округ 17 - Руслан Лебедев;

Округ 18 - Василий Воробьёв;

Округ 19 - Алексей Рыкин;

Округ 20 - Сергей Голубев.

Максимальное количество голосов набрал действующий председатель Заксобрания Сергей Голубев, за него проголосовали 60,25% пришедших на выборы. Остальные кандидаты от «Единой России», по предварительным данным, получили от 23% до 51% голосов.

По единому областному округу «ЕР» получит ещё 9 мандатов (по данным на 10 утра 20 сентября). Таким образом, «Единая Россия» имеет конституционное большинство (две трети) в областном парламенте. Пять мандатов по областному округу также получает «КПРФ», три - «ЛДПР», два - «Справедливая Россия» и ещё один мандат у «Партии пенсионеров».

Итоги голосования по единому округу:

«Единая Россия» - 35,59%;

«КПРФ» - 21,50%;

«ЛДПР» - 11,23%;

«Справедливая Россия» - 11,11%;

«Партия Пенсионеров» - 6,01%.

Не прошли пятипроцентный барьер, дающий право на представительство в областном парламенте:

«Партия «Родина» - 4,91%;

«Коммунисты России» - 4,31%;

«Яблоко» - 1,80%.