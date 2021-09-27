Владимир Лукин покидает пост сенатора от Тверской области в Совете Федерации

Владимир Лукин. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин уходит из Совета Федерации в связи окончанием срока полномочий.

- Закончился мой пятилетний срок, я больше не буду членом Совета Федерации, - передал ТАСС слова Лукина 27 сентября.

Владимир Петрович уточнил, что продолжит заниматься общественными делами, а также останется работать в Паралимпийском комитете.

Напомним, что 25 сентября губернатор Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Совета Федерации ректора Тверского госуниверситета Людмилы Скаковской.

Таким образом, она вместо Владимира Лукина будет представлять наш регион в Совфеде от исполнительного органа власти, то есть областного правительства.

От законодательного органа власти. то есть регионального парламента, полномочиями сенатора наделен экс-спикер Заксобрания Тверской области Андрей Епишин. Однако его полномочия также истекают в сентябре. Посмотрим, будут ли они продлены...

СПРАВКА КП

Владимир Лукин родился в Омске в 1937 году. Это российский политик, доктор исторических наук, один из основателей партии "Яблоко" (вышел из её рядов в марте 2020 года в связи с голосованием за поправки в Конституцию).

Был послом Российской Федерации в США (1992-1994 годы), уполномоченным по правам человека в РФ (2004-2014 годы), депутатом ГосДумы РФ, остается президентом Параолимпийского комитета России (с 1997 года).

Сенатором в Совете Федераций от Тверской области был с 2016 года.