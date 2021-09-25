Людмила Скаковская стала сенатором в Совете Федерации от Тверской области

Сенатор Людмила Скаковская. Фото: ТвГУ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, согласно которому ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская наделяется полномочиями сенатора Российской Федерации.Занимать этот пост она будет в течение всего срока полномочий губернатора Тверской области.

- Она обладает колоссальными знаниями и опытом, – отметил Игорь Руденя.

Людмила Скаковская – доктор филологических наук, заведующая кафедрой международных отношений ТвГУ. Стаж ее научно-педагогической деятельности составляет 21 год.

Людмила Николаевна входит в состав двух докторских диссертационных советов в Тверском государственном университете и имеет более 300 опубликованных научных и публицистических работ.

Сенаторы Российской Федерации - представители всех субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, верхней палате Федерального Собрания (парламента России).

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: один от Законодательного собрания, а один от исполнительного органа власти.

Общие требования к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации:

- от 30 лет;

- безупречная репутация;

- пять лет оседлости.