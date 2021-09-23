Игорь Руденя обозначил основные направления работы правительства и парламента Тверской области

Глава региона встретился с новоизбранными депутатами. Фото: ПТО

Встреча губернатора Игоря Рудени с только что избранными парламентариями прошла 23 сентября в большом зале областного правительства. Глава региона обозначил основные направления совместной работы тверской исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет.

- У нас два основных фактора устойчивости развития региона - это традиционная многодетная семья и уважение к человеку труда. Важно, чтобы законотворческая работа была синхронизирована с реализацией Стратегии развития Тверской области до 2026 года, подготовленной при участии ведущих экспертов и с учётом предложений жителей, - подчеркнул Игорь Руденя.

Подробнее о Стратегии читайте здесь.

Ключевой задачей губернатор назвал улучшение демографической ситуации, то есть достижение роста численности населения Верхневолжья. Пока картина оставляет желать лучшего.

Губернатор отметил направления работы по выполнению этой задачи.

Это создание рабочих мест, поддержка семей, формирование комфортной среды в городах и других населённых пунктах, современной образовательной и медицинской инфраструктуры, развитию культурной и общественной жизни.

Игорь Руденя также обозначил - депутатский контроль необходим при реализации программ газификации, формирования комфортной городской среды, в вопросах развития инфраструктуры региона, культуры, спорта, поддержки старшего поколения и молодёжи.

Отдельно Игорь Руденя остановился на ремонте дорог. ПО его мнению, депутаты должны совместно с главами муниципалитетов участвовать в подготовке заявок для включения местных автотрасс и мостов в программы дорожных работ.

В седьмой созыв Законодательного Собрания региона вошли представители пяти политических партий: «Единой России», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливой России», «Партии Пенсионеров».