Губернатор Игорь Руденя представил стратегию развития Тверской области на форуме муниципальных образований

Форум в этот раз провели в павильоне мультимедийного музея "Россия - Моя история". Фото: ПТО

6 сентября губернатор Игорь Руденя подробно обрисовал главные направления развития Тверской области до 2026 года. Глава региона выступил перед многочисленными представителями территорий Верхневолжья на форуме муниципальных образований.

Напомним, что он проходит сегодня в павильоне мультимедийного музея «Россия – Моя история», который построен на месте бывшего троллейбусного парка в Твери.

- Наша стратегия предусматривает рост экономики и социальной сферы к 2026 году, укрепление лидерских позиций в Центральном федеральном округе. Решение поставленных задач ориентировано на достижение ключевой для области цели: рост численности населения, - подчеркнул во время выступления Игорь Руденя.

О чем объявил губернатор? Обозначим вкратце по некоторым сферам.

С 2022 года введут бесплатную раздачу школьной формы для ребят из многодетных семей во всех классах.

Будут увеличены объемы средств в бюджете на обеспечение многодетных семей автотранспортом и на погашение ипотечных кредитов.

Запланировано строительство новых зданий для Бежецкой ЦРБ, детских поликлиник в Торжке, Кимрах и Твери. Завершится строительство Детской областной больницы.

Запланировано развитие сети ФАП и врачебных амбулаторий.

В 2022 году завершится формирование централизованной системы скорой помощи в регионе.

К 2024 году запланировано открытие онкоцентров амбулаторной помощи в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах. Первый такой центр уже открыт в Твери.

С 2022 года введут гранты для наиболее востребованных медицинских специалистов.

К 2024 году в Тверской области будет обеспечена доступность образования для всех детей.

Запланировано создание в центре Твери культурно-исторического кластера, в который войдет и Речной вокзал.

Заявлено строительство не менее 12 крупных спортобъектов.

В предстоящие пять лет будет реализована масштабная программа газификации.

Будут модернизированы очистные сооружения в Старице, Твери, Торжке, Конаковском районе. Также в 15 муниципалитетах улучшат инфраструктуру питьевого водоснабжения.

Запланировано благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах.

В предстоящей пятилетке планируется привести в нормативное состояние 4 тыс. 322 км дорог, построить Западный мост в Твери, северный обход областного центра и транспортную хорду для связи трасс М-9, М-10 и М-11, новую автодорогу М-9 - Ржев.

Запланировано пустить во всех муниципалитетах 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Вдвое увеличить объём привлечённых инвестиций – до 119 млрд рублей, создать 15700 рабочих мест.

Увеличить ежегодный турпоток в регион до 3 000 000 человек.

До 2026 года привлечь из консолидированного бюджета около 13 млрд рублей на развитие промышленных предприятий Верхневолжья.