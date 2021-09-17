Приговор Александру Зобенкову, обвиняемому в тройном убийстве под Тверью, продолжат оглашать 20 сентября

Александр Зобенков. Фото: Тверской областной суд

16 сентября в Тверском областном суде начали оглашать приговор Александру Зобенкову, обвиняемому в убийстве трёх человек в селе Михайловском под Тверью.

Напомним, трагедия произошла больше года назад - 2 мая 2020-го. В доме четы Зобенковых был праздник - отмечали день рождения супруги Александра. На территорию ворвались трое мужчин и начали избивать приятеля Зобенкова. Хозяин дома, увидев друга лежащим в крови и испугавшись за жизнь жены и детей, взялся за нож. Неоднократно потом он утверждал: ворвавшиеся на территорию его собственности мужчины были крайне агрессивны, опасность грозила женщинам и детям.

Поводом к этим кровавым разборкам послужил нелепый случай. Собака гостя Зобенкова, убежав с участка, распугала соседских коз. Хозяйка коз пожаловалась на это своему сыну, находившемуся в Подмосковье. Сын позвонил владельцу собаки, но разговор не сложился, мужчины повздорили. Тогда звонивший, в компании двух друзей и беременной подруги, отправился на машине в Михайловское - выяснять отношения лично. Поскольку хозяин собаки был в гостях у семьи Зобенковых, ворвались именно к ним. Нападавшие были пьяны, а Зобенков - трезв, что доказала экспертиза.

Прокурор самообороны в действиях Зобенкова не увидел. Он настаивал: нападавшие были вооружены лишь черенком от лопаты, а Зобенков поступил с излишней жестокостью и целенаправленно убил непрошенных гостей.

Накануне подсудимый выступил с последним словом, в котором в очередной раз сказал: произошедшее было самообороной и он защищал семью - жену и маленькую дочь. Это было уже второе последнее слово, с первым Зобенков выступил 11 августа. Тогда сказанное им заинтересовало судью и следствие было возобновлено.

Требования прокурора остались прежними: 18 лет строгого режима. 17 сентября в суде начали зачитывать приговор. Но в один день не уложились, поэтому судьба Александра Зобенкова пока неизвестна. Приговор продолжат оглашать в ближайший понедельник, 20 сентября, сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Тверского областного суда.