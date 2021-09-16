Четыре семьи, чьи дома были разрушены ураганом в Тверской области, получили новые квартиры

Губернатор - в прямом эфире. Фото: Youtube/Вести Тверь/скрин

Вечером 16 сентября на телеканале «Россия 24» Тверь вновь состоялся прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Глава региона пояснил, сколько пострадавших от смерча в Андреаполе семей уже получили новые квартиры благодаря помощи региона.

- Из семи семей, которые к нам обратились, четыре уже получили новые квартиры, воспользовались нашими мерами поддержки, и три завершают этот процесс, - рассказал губернатор. - Остальные граждане, семьи которых пострадали от стихии. получили компенсации. Кто-то захотел восстановить дом. кто-то получить новые квартиры.

Игорь Руденя добавил, что областное правительство ведет мониторинг ситуации.

Напомним, что разрушительный смерч пронесся по окраине Андреаполя 2 августа. На следующей день на месте ЧП побывал корреспондент "КП"-Тверь".

Правительство региона решило оказать помощь пострадавшим из бюджета.

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