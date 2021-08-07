В Тверской области решено, кто из пострадавших от смерча жителей Андреаполя получит компенсации

Смерч не щадил ни кого. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании президиума Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, решено, кто из пострадавших от смерча в Андреаполе получит компенсации.

Для семи человек, чьи дома оказались полностью разрушены, будет приобретено новое жильё. 76 человек получат компенсации за уничтоженное имущество.

Суммы не озвучиваются, но решение об их выделении уже одобрено Бюджетной комиссией.

Так же Бюджетной комиссией рассмотрен вопрос о выделении средств на приобретение формы и учебных принадлежностей для школьников и воспитанников детских садов из семей, пострадавших от смерча.

Будет выдано 19 комплектов школьной формы и 38 наборов принадлежностей для школьников и воспитанников детских садов.

Игорь Руденя подчеркнул – форму и учебные принадлежности необходимо выдать не позднее 25 августа.

Напомним, на Андреаполь 2 августа обрушился ураган, вызвавший разрушительный смерч. Стихия так же затронула и Осташковский район. Последствия: трое погибших — мужчина и женщина в Андреаполе, и мужчина в Осташкове. И разрушенные, и повреждённые дома в Андреаполе.