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Общество12 сентября 2021 13:25

Ярмарка мёда работает у цирка в Твери

На ярмарке продают мёд, молоко, картофель, овощи и другие продукты
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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2021 год вышел не особо удачным для пчеловодов, но на ярмарку продукции набралось.

2021 год вышел не особо удачным для пчеловодов, но на ярмарку продукции набралось.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В воскресенье,12 сентября, в Твери работает сельскохозяйственная ярмарка. Основаня её специализация - мёд и продукция пчеловодсва. Так же на ярмарке можно купить фермерское молоко, офощи, картофель, хлеб и другие товары.

Торговая площадка работает на Тверской площади у цирка, до 15.00, - сообщает Правительство Тверской области.

Напомним, 2021 год вышел не особо удачным для пчеловодов - урожай мёда был собран маленький. Тому поспособствовала жара и быстрое цветение. Чтобы распознать хороший, зрелый мёд, нужно нужно хорошо перемешать мёд ложкой, вытащить её и повращать. Хороший, зрелый мёд будет наматываться на ложку в виде нити и при стекании немного прерываться.