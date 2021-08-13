С чем пчёлы и пасечники Тверской области подошли к Медовому Спасу

Мёд - полезный и вкусный продукт. Не для всех, конечно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Чуете, в воздухе запахло медком? 14 августа православный праздник - Медовый Спас. По древнему обычаю верующие приносят в храмы мёд для освящения. Впрочем, любят этот сладкий и полезный продукт жизнедеятельности пчёл все: и верующие, и неверующие. «КП»-Тверь» решила узнать, как нынче с урожаем у пасечников Верхневолжья и какие интересные есть приметы и рецепты, связанные с пчёлами и мёдом.

Мы связались с опытным пасечником из Максатихинского района Сергеем (фамилию он скромно не назвал). Он рассказал нам, что 2021-й вышел малоурожайным на мёд:

- Обычно в урожайные годы летом два раза мёд выкачиваешь: в начале и в конце июля. А в этот раз я только один раз после 17 июля собирал. Причём выкачал примерно 7-8 литров с пчелиной семьи - с улья. В урожайные годы в три раза больше получается - по 20-25 литров.

Сергей отметил, что так и у других, знакомых ему пасечников:

- Если кто не озоровал - сахаром не кормил пчёл - то немного собирает. Это из-за жары - нектара мало. Погода такая, что цветы быстро цвели. У меня пчёлы сами по себе собирают нектар. По разноцветью.

Продает мёд Сергей по 800 рублей за литр, причём на ярмарки не возит - у него есть свой круг клиентов. В основном это приезжие дачники, а также местные жители с окрестных деревень и из Максатихи.

Моя коллега недавно купила отличный, вкусный мёд у женщины рядом с Тверью, на Бежецком шоссе, также по 800 рублей за литр. Но бывает продают и дешевле - 700 рублей за литр, и чуть дороже. Хотя на ярмарках в Твери продают привозной мёд и три литра за 1000 рублей. Вот только качество его неизвестно.

Как отличить качественный мёд?

Сергей дал совет: нужно тщательно перемешать мёд ложкой, затем вытащить и повращать ею. Хороший, зрелый мёд будет «наматываться» на ложку в виде нити и при стекании немного прерываться. Незрелый мёд содержит больше воды, поэтому не способен «наматываться» на ложку и сразу же стекает тонким непрерывным ручейком.

Также легко проверить мёд на зрелость и качество, капнув его на газету или простую бумагу. При хорошей консистенции не должно остаться мокрого следа и растекания медового круга.

Ну и, в конце концов, можно положиться на свои ощущения. Настоящий мёд имеет приятный, сладкий вкус и слегка раздражает слизистую оболочку рта.

А ещё, если настоящий мёд попадёт на кожу, его можно не смывать, а втирать. Такой мёд весь впитывается в кожу, не оставляя на поверхности ничего липкого.

Интересно, а какие приметы связаны с труженицами-пчёлами и чем у русских принято было угощаться с мёдом на праздник.

Об этом нам рассказала заведующая музейным комплексом «Сандовская пчела» Елена Горохова.

- Например, есть примета, что пчела жалит только грешников, - поделилась она. - А если пчела залетела в дом, это к добру.

Говоря про угощения, Елена отметила блины с мёдом. Пироги с маковой начинкой и мёдом.

- Популярна была в народе пшённая каша с мёдом. Сахара-то не было раньше у крестьян, вот и использовали мёд для сладости в кашу.

Рассказала Елена и о ещё одном, несколько неожиданном угощении:

- Огурец с мёдом. Берете свежий огурец, разрезаете и намазываете мёд. Как по мне, немного напоминает арбуз. Кому-то нравится, кому-то нет.

Оказывается, мёд и с огурцами едят. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как выяснилось, это весьма распространённый рецепт в Курской области.

Меж тем Елена напомнила, что на гербе Сандовского района красуется пчела:

- Герб у нас молодой, был утвержден в 2007 году, а пчелу выбрали как символ трудолюбия и доброжелательности.

И пригласила на праздник в Сандово. Там 14 августа состоится фестиваль «Сандово. Медовый Спас. Русская традиция». Будет там и медовая ярмарка. А в музейном комплексе интерактивная обрядовая программа запланирована.