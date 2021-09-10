У обвиняемых в убийстве беременной лосихи жителей Тверской области арестовали имущество

Браконьеров будут судить в Вологодской области Фото: кадр с видео

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Тверской и Ярославской областей, обвиняемых в убийстве беременной лосихи.

Преступление было совершено в феврале 2021 года вблизи реки Молога у деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Трое мужчин преследовали животное на снегоходах, повалили в снег, душили голыми руками, а затем нанесли смертельное ранение колюще-режущим предметом.

Злоумышленникам вменяют преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Изначально обвиняемые находились под арестом, затем их перевели на домашний арест, а в августе суд смягчил браконьерам меру пресечения и домашний арест продлевать не стал.

- Один из которых на момент совершения преступления являлся сотрудником полиции, финанльная сцена преступления запечатлена на видео и выложена в открытый доступ в сеть Интернет, что повлекло общественный резонанс и позволило раскрыть преступление, - сообщили подробности дела в прокуратуре.

Ущерб Минприроды Тверской области оценили в 400 тыс. рублей. Добровольно возместить сумму обвиняемые отказались, поэтому на принадлежащее им имущество в общей сумме на 833 тыс. рублей наложен арест.

Копии обвинительных заключений в ближайшее время вручат обвиняемым, затем уголовное дело будет направлено в Череповецкий суд Вологодской области для рассмотрения по существу.