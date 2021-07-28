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Общество28 июля 2021 12:37

Троих обвиняемых в убийстве лосихи в Тверской области отпустили из-под домашнего ареста

Мера пресечения изменена по решению суда
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Беременную лосиху браконьеры задушили голыми руками. Фото: кадр с видео

Беременную лосиху браконьеры задушили голыми руками. Фото: кадр с видео

Троим обвиняемым в жестоком убийстве лосихи жителям Тверской области Московский районный суд Твери смягчил меры пресечения. Прямо в зале суда обвиняемых выпустили из-под домашнего ареста, остаив ограничение на запрет определенных действий. Об этом ходатайствовали сами обвиняемые и их зищитники.

Ходатайство следователя о продлении домашнего ареста до 28 августа 2021 года суд оставил без удовлетворения.

Напомним, что, по информации следствия, браконьеры зверски убили беременную лосиху на границе Тверской области близ деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Животное загнали в снег и задушили голыми руками. Процесс они сами же снимали на видео.

На фигурантов завели уголовное дело по ч.2 ст.258 , п."а" ч.2 ст.245 УК РФ.

3 марта 2021 года по решению суда они были заключены под стражу, а позже отправлены под домашний арест до 28 июля.

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Браконьеры, убившие лосиху, арестованы в Тверской области
Браконьеры, убившие лосиху, арестованы в Тверской области