Тверской губернатор в прямом эфире высказался о Бологом - «Городе трудовой доблести»

Губернатор - в прямом эфире. Фото: ПТО

9 сентября в вошедшим в традицию вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя оценил присвоение городу Бологое звания «Город трудовой доблести». Глава региона назвал этот факт восстановленной Президентом России исторической справедливостью.

Бологое стал первым в Тверской области городом, который получил это почетное звание.

Решение было принято 9 сентября на заседании Российского оргкомитета «Победа» под председательством главы государства.

Игорь Руденя во время рабочей поездки в Бологое первым сообщил радостную новость местным жителям.

- Это достойная, справедливая оценка. Это историческая справедливость, которая восстановлена Президентом Российской Федерации. Теперь мы должны доказать нашей работой, что являемся продолжателями старшего поколения, - сказал Игорь Руденя в прямом телеэфире.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны Бологое было единственным железнодорожным узлом между Москвой и Ленинградом, который не удалось захватить врагам. Бологовские железнодорожники, несмотря на жестокие бомбежки, обеспечивали бесперебойное прохождение советских воинских эшелонов на фронты...

Губернатор в прямом эфире также коснулся темы форума муниципальных образований, который прошел 6 сентября в Твери. Глава региона представил там стратегию развития Тверской области.

Глава региона особо остановился на поддержке семей Верхневолжья. В частности, напомнил о решении бесплатно предоставлять школьную форму всем ученикам (с 1 по 11 классы) из многодетных семей. Также в 2 раза будут увеличен объем средств в бюджете региона на обеспечение таких семей автотранспортом и в 2,5 раза – на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.