Бологое Тверской области удостоено звания «Город трудовой доблести»

О присвоении почетного звания городу бологовцам на встрече с ними с трибуны сообщил губернатор. Фото: ПТО

Оргкомитет «Победа» под председательством Президента России принял решение присвоить Бологому «Город трудовой доблести». Об этом 9 сентября во время посещения райцентра местным жителям рассказал губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны на Бологое - важнейший железнодорожный узел между двух столиц - враг сбросил более трех тысяч бомб. Но железнодорожники, несмотря на это, делали все, чтобы обеспечить снабжение армии.

Звания «Город трудовой доблести» ранее удостоены 32 города России. Теперь еще в 12 населенных пунктах страны, включая Бологое, появятся стелы «Городов трудовой доблести».

С инициативой о присвоении Бологое этого звания выступили местные жители. Игорь Руденя передал это главе государства на недавней встрече в Кремле. Президент поддержал обращение. Соответствующий Указ будет подписан в ближайшее время.

- На оргкомитете «Победа» Президент детально представил боевую историю города, перечислил факты трудовых и военных подвигов бологовцев, рассказал, как восстанавливались станция и город после налетов вражеской авиации, - сказал Игорь Руденя на встрече с общественностью в Бологом. - Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, передавали Президенту Российской Федерации, получили очень высокую оценку и достойный результат.

В 1985 году станция Бологое - Московское была награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.

СПРАВКА КП

Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 из них не вернулись с войны. Под бомбежками погибло не меньше 1 200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза.