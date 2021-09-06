Через Тверскую область от Москвы до Санкт-Петербурга планируется построить велодорогу

Через наш регион за пять лет хотят проложить велосипедную дорогу. Фото: Александр ЖМУЛИН

6 сентября интересную новость во время выступления на форуме «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026» сообщил губернатор Игорь Руденя. Глава региона рассказал, что через Тверскую область проложат велосипедную трассу между Москвой и Санкт-Петербургом.

По словам Игоря Рудени, проект планируется реализовать в ближайшие пять лет.

- Первый этап уже вводится в этом году. Этот этап пройдет через Конаковский район. Заезд будет со стороны Московской области, а дальше через территорию нашего региона маршрут пройдет до границ Новгородской области, - уточнил губернатор.

Как сообщил глава региона, по пути следования велопути можно будет ознакомиться с достопримечательностями Верхневолжья.