В Твери открылся форум муниципальных образований

Участников масштабного события собрали в павильоне нового мультимедийного музея. Фото: Арина Васина

6 сентября в Твери уже в седьмой раз в истории проходит форум муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026».

На этот раз участников масштабного события собрали в павильоне исторического мультимедийного музея «Россия – Моя история». Он в краткие сроки возведен в областной столице на месте бывшего троллейбусного парка. .

Открыл форум губернатор Игорь Руденя. Среди гостей - председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

За прошедшие годы форум стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития Верхневолжья.

У "КП"-Тверь" появились фото из павильона исторического мультимедийного музея «Россия – Моя история». Там к форуму установили сцену, различные тематические стенды.

Трансляцию форума можно посмотреть здесь.

Фото: Арина Васина

Фото: Арина Васина